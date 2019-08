Πέθανε από έμφραγμα εννέα χρόνια μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ!

Η είδηση του θανάτου του 37χρονου Γουόλτερ Μαρτίνες, σκόρπισε τη θλίψη στον αθλητικό κόσμο της Ονδούρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την χώρα του, ο άλλοτε χαφ των San Jose Earthquakes και της Beijing Guoan “έσβησε” μετά από καρδιακό επεισόδιο (αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του).

Ο Μαρτίνες αγωνιζόταν στο χώρο του κέντρου και είχε περάσει από πολλές ομάδες στην ποδοσφαιρική του καριέρα, με την Αλαβές να ξεχωρίζει και να είναι η μοναδική από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Οι περισσότεροι φίλοι του ποδοσφαίρου τον θυμούνται από την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 (η δεύτερη της Ονδούρας). Το 2016 αποσύρθηκε από το ποδόσφαιρο…

Το καρδιακό επεισόδιο του Μαρτίνες έγινε μετά από βραδινή έξοδο με τον φίλο και πρώην συμπαίκτη, Χοσέ Τσέπο Φερνάντεζ.

Honduras is in mourning for one of the country's 2010 #WorldCup heroes.

Walter Martinez, who helped @FenafuthOrg qualify for the global finals for just the second time, has died at the age of just 37. #RIP pic.twitter.com/7NJljo20eM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 13, 2019