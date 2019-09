Πέθανε διεθνής τερματοφύλακας στο ξενοδοχείο της ομάδας!

Νεκρός βρέθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, ο Ζαρζίνιο Πίτερ, αναπληρωματικός τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Κουρασάο.

Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, οι συνθήκες του θανάτου παραμένουν άγνωστες, ωστόσο σύμφωνα με τον υπουργό αθλητισμού της Αϊτής, Εντγουϊν Τσαρλς, ο 31χρονος Πίτερ αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.

“Περίπου στις τρεις τα ξημερώματα της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου, ο Ζορζίνιο Πίτερ αισθάνθηκε ενοχλήσεις. Τον επισκέφθηκε ο ιατρός του Κουρασάο, τον σταθεροποίησε και κοιμήθηκε κανονικά”, δήλωσε σχετικά ο Τσαρλς.

Να αναφέρουμε ότι Κουρασάο και Αϊτή κοντράρονται τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/9, 01:00 ώρα Ελλάδας) στο Σίλβιο Κάτορ του Πορτ-ο-Πρενς για τη 2η αγωνιστική του τετάρτου ομίλου του Nations League.

Jairzinho Pieters, goalkeeper of the Curacao team passed away https://t.co/CTPvutYoVU pic.twitter.com/JlPuN07T0d

— News1 English (@News1English) September 9, 2019