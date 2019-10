Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 χρόνων άφησε ο Άιζακ Πρόμις. Ο αρχηγός της Νιγηρίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 πέθανε στις ΗΠΑ, όπου κι αγωνιζόταν.

Συγκεκριμένα, ο εκλιπών φέρεται να κατέρρευσε ενώ έκανε γυμναστική στο Όστιν του Τέξας, όπου κατοικούσε καθώς έπαιζε στην τοπική Austin Bold, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας των ΗΠΑ.

Ο Άιζακ Πρόμις αγωνίστηκε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του στην Τουρκία, με την καλύτερη στιγμή του να είναι η δεύτερη θέση που πήρε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Κίνα με την Εθνική Νιγηρίας, η οποία είχε χάσει στον τελικό από την Αργεντινή.

We are sad to hear of the sudden demise of former @NGSuperEagles forward, Isaac Promise. Promise was captain of the Beijing Olympics’ Eagles squad that won silver. Our thoughts and prayers are with his family at this time. May his soul Rest In Peace, Amen. pic.twitter.com/R7o5rLVdTr

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) October 3, 2019