Πέθανε ο Πίτερ Τόμπσον

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 76 ετών, άφησε ο Πίτερ Τόμπσον. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ήταν μέλος της επιτυχημένης ομάδας των “κόκκινων” της δεκαετίας του 1960.

Ο εκλιπών κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας με την Λίβερπουλ το 1964 και το 1966, καθώς και το τρόπαιο του κυπέλλου το 1965. Σε 416 εμφανίσεις με τα χρώματά της σημείωσε 54 τέρματα, ενώ στη συνέχεια μεταγράφηκε στην Μπόλτον, την οποία βοήθησε να κατακτήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας το 1978.

“Είναι ένα λυπηρό νέο. Ο Πίτερ υπήρξε ένας φανταστικός παίκτης και συνέβαλε αποφασιστικά στις επιτυχίες της ομάδας εκείνη την εποχή”, δήλωσε ο παλιός συμπαίκτης του, Ίαν Κάλαχαν.

Να σημειωθεί ότι ο Τόμπσον ήταν διεθνής με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας, μετρώντας 16 συμμετοχές.

We're deeply saddened by the passing of former winger Peter Thompson.

RIP Peter. pic.twitter.com/zcuJ7rleVV

— Liverpool FC (@LFC) December 31, 2018