Πικραμένος φίλος της Λίβερπουλ ζητά κούπα… δεύτερης θέσης! video

Με την Premier League να θέλει μια ακόμα αγωνιστική για να ολοκληρωθεί, όλα δείχνουν πως η φετινή κούπα θα πάει στα χέρια της Μάντσεστερ Σίτι. Η Λίβερπουλ έκανε μια εκπληκτική σεζόν, δεν αποκλείεται να φτάσει τους 97 βαθμούς συγκομιδής, αλλά θα μείνει για 29η σερί χρονιά χωρίς τον τίτλο του πρωταθλητή.

Οι φίλοι της Λίβερπουλ είναι πολύ πικραμένοι με αυτή την εξέλιξη, κάτι που φάνηκε και από μια τηλεφωνική παρέμβαση που είχε ένας από αυτούς σε μεταμεσονύκτια αθλητική εκπομπή (ακολούθησε της νίκης της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λέστερ).

Ο συγκεκριμένος οπαδός πρότεινε να δοθεί τρόπαιο και στην ομάδα που θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση στην Premier League! “Δώστε μας έναν τίτλο ακόμα και για τη 2η θέση. Δεν χρειάζεται να έχει ονομασία το τρόπαιο. Να μας το δώσουν επειδή απλά είμαστε η Λίβερπουλ! Ακόμα και ο Φέργκιουσον τόσους βαθμούς με τη Γιουνάιτεντ δεν μάζεψε ποτέ” ανέφερε ο φίλος της Λίβερπουλ, αφήνοντας άναυδο τον παραγωγό της εκπομπής.

“I’m a Liverpool fan, we should get a trophy even for finishing second!” 🏆

“It doesn’t need to have a name, they should just give it to Liverpool.” 🔴

“Ferguson never got that many points.”#LFC fan tells @AndyGoldstein05 the club should get a trophy for second. pic.twitter.com/3Jmk17gmAv

— talkSPORT (@talkSPORT) May 6, 2019