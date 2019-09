«Πολυβόλο» η Τότεναμ πριν τον Ολυμπιακό! videos

“Αγριεμένη” εμφάνιση από την Τότεναμ, λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα της στην έδρα του Ολυμπιακού. Οι “σπερς” νίκησαν με 4-0 την Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο και έδειξαν πανέτοιμοι για την πρεμιέρα τους στο Champions League.

Ανατροπή με Μανέ! Πάει… τρένο η Λίβερπουλ – video

Οι γηπεδούχοι “καθάρισαν” το ματς στο πρώτο ημίχρονο. Δύο γκολ για την Τότεναμ πέτυχε ο Σον (10′, 23′), ένα πέτυχε ο Χάρι Κέιν, ενώ το 2-0 έγινε με αυτογκόλ του φαν Άνχολντ (21′).

Great goal by Heung-Min Son who scores the opener for Spurs against Crystal Palace!#TOTCRY pic.twitter.com/jDiBOgOoPx — RouteOneFootball (@RouteOneTweets) September 14, 2019

https://twitter.com/LastWordOnSpurs/status/1172885218031800321

Εντυπωσιακή νίκη πήρε η Τσέλσι στην έδρα της Γουλβς με 5-2. Η ομάδα του Λάμπαρντ άνοιξε το σκορ με τον Τομόρι (31′) και στη συνέχει πήρε το… όπλο του ο Άμπραχαμ, που σημείωσε χατ-τρικ (34′, 41′, 56′).

Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 4-2 με το αυτογκόλ του Άμπραχαμ (69′) και το τέρμα του Κουτρόνε (85′). Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 90+6′ από τον Μουντ, με την Γουλβς να μένει στην ουρά της βαθμολογίας και στον 1 βαθμό.

Με πέναλτι του Ράσφορντ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με 1-0 της Λέστερ εντός έδρας και την προσπέρασε στη βαθμολογία.

Περισσότερα σε λίγο…