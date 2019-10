Premier League: «Σαρώνει» ο Ομπαμεγιάνγκ με την Άρσεναλ! – video

Έτοιμος να δημιουργήσει έντα τρομερό ρεκόρ για την Άρσεναλ δείχνει ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, καθώς είναι ασταμάτητος όταν ξεκινάει ως βασικός με την ομάδα του Εμερί.

Η Άρσεναλ «πλήγωσε» κι άλλο τη Γιουνάιτεντ! – videos

Ο Γκαμπονέζος επιθετικός έχει… ξετινάξει τα δίχτυα και στην Αγγλία, αλλά μετά το γκολ του στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έφθασε τα 14 σε 14 αγώνες που ξεκίνησε στην ενδεκάδα της ομάδας του.

⚽️ @Aubameyang7 has scored 14 goals in his last 14 starts in the #PL for Arsenal#MUNARS pic.twitter.com/X0nXAGVJfB

— Premier League (@premierleague) September 30, 2019