Αντικείμενο συζήτησης έγινε το πανό που των οπαδών της Λίβερπουλ που αναρτήθηκε χθες (23/10) το βράδυ στο Βέλγιο, πριν από την αναμέτρηση με τη Γκενκ για τους ομίλους τους Champions League.

Σε αυτό απεικονιζόταν το κεφάλι του επιθετικού της ομάδας, Ντιβόκ Ορίγκι, κολλημένο στο σώμα ενός μαύρου άνδρα με… τεράστια “προσόντα” ενώ δίπλα του στεκόταν το τρόπαιο της διοργάνωσης.

H UEFA αναμένεται να τιμωρήσει την αγγλική ομάδα, η οποία ωστόσο εξέδωσε απολογητική ανακοίνωση για να έχει καλυμμένα τα νώτα της.

“Η Λίβερπουλ καταδικάζει το προσβλητικό πανό που εμφανίστηκε στην πλευρά των οπαδών μας. Για να είμαστε ξεκάθαροι, η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε διαιώνισε ένα ρατσιστικό πρότυπο. Αυτό είναι παντελώς απαράδεκτο. Ενεργήσαμε άμεσα για να απομακρύνουμε το πανό και συνεργαζόμαστε με τους υπευθύνους του γηπέδου για να εντοπίσουμε τους υπεύθυνους”.

Liverpool fans in racism storm as they unfurl banner mocking the size of Divock Origi's manhood at stadium of striker's former club Genk https://t.co/LzQpmbXI5h pic.twitter.com/LLpbqGEO4k

— MailOnline Sport (@MailSport) October 23, 2019