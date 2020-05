Τέσσερις ληστές στην Αίγυπτο φαίνεται πως πήραν έμπνευση από το «Casa de Papel» και από την αγάπη τους προς τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά του Netflix είχαμε τους πρωταγωνιστές να προσπαθούν να πραγματοποιήσουν ληστεία, φορώντας μάσκες του Νταλί. Στην Αίγυπτο όμως, τέσσερις ληστές προσπάθησαν να «ξαφρίσουν» ένα κατάστημα, έχοντας… επηρεαστεί από τον Μοχάμεντ Σαλάχ!

Η συγκεκριμένη σπείρα λήστευε μαγαζιά στο Κάιρο, έχοντας για χαρακτηριστικό της γνώρισμα τις μάσκες με το πρόσωπο του Αιγύπτιου σταρ της Λίβερπουλ!.

Τα τέσσερα αυτά άτομα προσπάθησαν διαρρήξουν –με όπλα- ένα κατάστημα, αλλά έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία και τελικά συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη.

Το φωτογραφικό υλικό που κυκλοφόρησε εμφανίζει τους ληστές με «μωσαϊκό» στο πρόσωπο, ενώ διακρίνονται στο τραπέζι οι περιβόητες μάσκες με το πρόσωπο του Σαλάχ και τα όπλα τους.

