Το «σήκωσε» η Μάντσεστερ Σίτι! Ο Αγουέρο «σκότωσε» την Τσέλσι – videos

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε με 2-0 της Τσέλσι στο Community Shield και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, δείχνοντας έτοιμη να συνεχίσει την περσινή «ξέφρενη» πορεία της στην Αγγλία.

Κορυφαίος παίκτης του αγώνα, ήταν ο Σέρχιο Αγουέρο, ο οποίος με δύο τρομερά τελειώματα στο παιχνίδι, ουσιαστικά χάρισε τον τίτλο στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, ενώ ο ίδιο έφθασε τα 200 γκολ, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Πολιτών».

2⃣0⃣0⃣ goals for the living legend Sergio Aguero. pic.twitter.com/DJ1ijnMpKV

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο 13ο λεπτό του αγώνα από προσπάθεια του Φόντεν και λάθος του Ρίντιγκερ, ο Αγουέρο βρέθηκε σε «θέση βολής» και νίκησε τον Καμπαγέρο για το 1-0 στο ματς.

Top finish from Aguero after a great run from Phil Foden pic.twitter.com/Bu3242kOyc

Η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου δεν επεφύλαξε ιδιαίτερες συγκινήσεις, αφού οι ομάδες έδειξαν ακόμη «βαριές» από την προετοιμασία και έτσι πέραν κάποιων προσπαθειών του Οντόι, το σκορ παρέμεινε εύκολα στο 1-0. Το δεύτερο 45λεπτο όμως, ξεκίνησε όπως και το πρώτο, με τον Αγουέρο αρχικά να «απειλεί» στο 50′ και στη συνέχεια να σκοράρει και πάλι στο 58ο λεπτό του αγώνα, για το 2-0.

Ice cold finish from Aguero as he nets his 2nd of the day pic.twitter.com/BNE7ICGp5H

Η Τσέλσι προσπάθησε να αντιδράσει και ο Σάρι δοκίμασε ουσιαστικά όλους τους επιθετικούς του, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες και θα μπορούσε να δεχθεί και επιπλέον τέρματα από τη Σίτι, αν ο τερματοφύλακάς της δεν έλεγε «όχι» σε 2-3 καλές επιθετικές στιγμές των περσινών πρωταθλητών.

Έτσι το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους και η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε ένα ακόμη Community Shield, το πέμπτο της ιστορίας της.

Μάντσεστερ Σίτι: Μπράβο, Γουόκερ, Στόουνς (90+5′ Γκομές), Λαπόρτ (86′ Οταμέντι), Μεντί, Φερναντίνιο, Φόντεν (76′ Ντίαθ), Μαχρέζ (68′ Ζεζούς), Μπ. Σίλβα, Αγουέρο (80′ Κομπανί), Σανέ (46′ Γκιουντογκάν).

Τσέλσι: Καμπαγέρο, Αθπιλικουέτα, Ρίντιγκερ, Λουίζ, Αλόνσο, Μπάρκλεϊ, Ζορζίνιο, Φάμπρεγας (60′ Ντρίνκγουοτερ), Πέδρο (79′ Μόουζες), Μοράτα (69′ Έιμπραχαμ), Χάντσον Οντόι (60′ Γουίλιαν).

The Premier League champions start the 2018/19 season with another trophy for the cabinet 🏆

Vincent Kompany and Ferdnandinho hoist the Community Shield as Pep watches on smiling 👏 pic.twitter.com/LtfVlPNgEa

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 5, 2018