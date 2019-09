Ρατσιστική επίθεση των οπαδών της Κάλιαρι στον Λουκάκου – video

Η Ίντερ του Αντόνιο Κόντε δείχνει από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια της στο φετινό καμπιονάτο ότι θα είναι άκρως ανταγωνιστική. Οι «νερατζούρι» είχαν δύσκολη αποστολή στη Σαρδηνία απέναντι στην Κάλιαρι, όμως έφυγαν με τους τρεις βαθμούς νικώντας 2-1 και μοιράζονται την κορυφή με Γιουβέντους και Τορίνο.

Η Ίντερ προηγήθηκε με κεφαλιά του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 27΄, στο ξεκίνημα της επανάληψης η Κάλιαρι ισοφάρισε με τον Ζοάο Πέδρο και το 72΄ ο Λουκάκου με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Ο Λουκάκου έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης την ώρα που ήταν έτοιμος να εκτελέσει πέναλτι, αφού οι οπαδοί της Κάλιαρι έκαναν ήχους μαϊμούς για εκείνον. Κάτι ανάλογο είχαν κάνει και την περασμένη σεζόν στο Κάλιαρι – Γιουβέντους, βάζοντας στο “στόχαστρο” τους τον Μόιζε Κέιν.

Ο Βέλγος επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Όλσεν κι έριξε ένα… άγριο βλέμμα προς συγκεκριμένο σημείο της εξέδρας.

Cagliari fans once again disgracing themselves.

This time they’re monkey chanting Romelu Lukaku.

Nothing will happen to punish them.

Utterly disgusting. pic.twitter.com/yxCdZ2xrrJ

— Adam Digby (@Adz77) September 1, 2019