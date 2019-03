Ρεάλ – Άγιαξ: Η τρομερή ανάρτηση στον λογαριασμό του Κρόιφ – video

Ο διαχειριστής του προφίλ του Γιόχαν Κρόιφ σχολίασε την τεράστια νίκη (1-4) του Άγιαξ επί της Ρεάλ στη Μαδρίτης με μία ατάκα του «ιπτάμενου Ολλανδού»

Ανέβασε μία φωτογραφία του μεγάλου Κρόιφ με το 14 στην πλάτη και τα ονόματα των δύο ομάδων, έτσι ώστε να διαβάζεται το αποτέλεσμα του χθεσινού (5/3) αγώνα στο Μπερναμπέου και τη συνόδευσε με την παρακάτω λεζάντα.

«Γιατί να μη μπορείς να νικήσεις έναν πλουσιότερο σύλλογο; Δεν έχω δει ποτέ ένα τσουβάλι με λεφτά να πετυχαίνει γκολ…», είναι η ατάκα που συνοδεύει τη φωτογραφία.

"Why couldn’t you beat a richer club? I’ve never seen a bag of money score a goal." 💰 #CruyffLegacy pic.twitter.com/5KEbKAyg2K

