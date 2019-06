Ρεάλ Μαδρίτης: Αυτή είναι η νέα της φανέλα! – video

Με ένα εξαιρετικό βίντεο και πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως ο Ίσκο και ο Κρόος, η Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε τη νέα φανέλα της «Βασίλισσας» για την επόμενη σεζόν σε Ισπανία και Ευρώπη.

Πρόκειται για την παραδοσιακή λευκή εμφάνιση των Μαδριλένων, η οποία έχει μικρές αλλαγές σε σχέση με την περσινή, όπως κάποιες χρυσές «πινελιές». Η πιο σημαντική λεπτομέρεια μάλιστα δεν αφορά τη φανέλα, αλλά αυτούς που τη φορούν, αφού ανάμεσά τους βρίσκονται και οι Γκάρεθ Μπέιλ και Κέιλορ Νάβας, οι οποίος θεωρούνταν παρελθόν από την ομάδα.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019