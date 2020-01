Ρεάλ Μαδρίτης: Η γκολάρα του Κρόος από την… ιδανική οπτική γωνία! video

Διακρίνεται για την εξυπνάδα του εντός αγωνιστικού χώρου, όπως και για την ικανότητα του να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα από δύσκολες γωνίες. Ο Τόνι Κρόος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ στην επικράτηση (3-1) της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στη Βαλένθια στον ημιτελικό του Super Cup Ισπανίας, ρίχνοντας μας… το σαγόνι με την έμπνευση του.

Ο Γερμανός μέσος έπιασε στον… ύπνο τον τερματοφύλακα της Βαλένθια, Ντομενέκ -που προσπαθούσε να στήσει την άμυνα του- και άνοιξε το σκορ στο 16′ του ημιτελικού που έγινε στην Τζέντα.

Ένας οπαδός που καθόταν στην προέκταση της γραμμής του κόρνερ, κατάφερε να “συλλάβει” με το κινητό του την γκολάρα του Κρόος.

🇩🇪 This view of Toni Kroos' corner kick goal against Valencia yesterday is absolutely brilliant. Perfection from the German maestro. 😍😱 pic.twitter.com/vvTCyu5BuH

