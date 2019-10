Ο φωτογραφικός φακός «συνέλαβε» μία συνάντηση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Ζινεντίν Ζιντάν, με τον Πολ Πογκμπά, γεγονός που δημιούργησε «πανικό» στα ΜΜΕ για το ενδεχόμενο απόκτησης του Γάλλου μέσου από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Μαδριλένοι ενδιαφερόντουσαν για τον παίκτη από το καλοκαίρι, αλλά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέβαλε «εμπόδια» στη μετεγγραφή, κρατώντας τον τελικά στο Ολντ Τράφορντ.

Η σεζόν τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου του παίκτη δεν εξελίσσονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φαίνεται ότι οι «μερένγκες» συνεχίζουν να… παραμονεύουν για την απόκτησή του.

Paul Pogba meets Zinedine Zidane in Dubai to add fresh fuel to Man Utd transfer talk https://t.co/SBKaoN3V1g pic.twitter.com/rDJQb9m3QS

