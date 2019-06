Ρέγιες: Ενός λεπτού σιγή στον τελικό του Champions League

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί για το χαμό του Φελίπε Ρέγιες. Ο 35χρονος Ισπανός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο συνέβη κοντά στην Ουτρέρα τη πόλη στην οποία γεννήθηκε. Η τραγική είδηση συντάραξε μέχρι και την UEFA.

Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, πριν την έναρξη του αποψινού τελικού του Champions Legaue θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες.

“Η ΟΥΕΦΑ και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο θλίβονται βαθύτατα από τα δυσάρεστα νέα του θανάτου του Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους αγαπημένους του”, δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

We can confirm that a moment's silence will be held before tonight's #UCLfinal in memory of José Antonio Reyes.https://t.co/VBdvjiCSE8

— UEFA (@UEFA) June 1, 2019