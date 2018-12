Ρίβερ Πλέιτ: Ξέφρενο… πάρτι! “Κάηκε” το Μπουένος Άιρες – videos

Το σφύριγμα της λήξης του τελικού της Μαδρίτης έδωσε στη Ρίβερ Πλέιτ το 4ο Copa Libertadores της ιστορίας της και έδωσε στους οπαδούς της ομάδας να ξεκινήσουν το… γλέντι.

Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς: “Αιώνια” κούπα για τους “εκατομμυριούχους”! Με γκολάρες γράφτηκε ιστορία στη Μαδρίτη

Σημείο συνάντησης… ο Οβελίσκος του Μπουένος Άιρες που βρίσκεται στην πλατεία της δημοκρατίας (Plaza de la República). Οι φίλοι της Ρίβερ Πλέιτ πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου κόντρα στην «αιώνια» αντίπαλο, Μπόκα Τζούνιορς και… έβαψαν το κεντρικό σημείο της πόλης ερυθρόλευκο με σημαίες και πολλά συνθήματα.

Επίσης υπήρχαν πανό που έγραφαν τη λέξη “δόξα”, την ώρα που κάποιο άλλο έγραφε “ενός λεπτού σιγή για την Μπόκα που πέθανε” ή που είχε το… φέρετρο της μεγάλης αντιπάλου της Ρίβερ Πλέιτ!

Πάντως, δεν έλειψαν και οι “ασχήμιες”, αφού το πανηγυρικό κλίμα… αμαυρώθηκε από επεισόδια. Σύμφωνα με την αστυνομία, έγιναν 20 προσαγωγές, ενώ υπήρξαν και τραυματίες.

WATCH: Fans in Buenos Aires celebrate Argentinian soccer team River Plate's win versus the Boca Juniors at the #CONMEBOLLibertadores final #ClubWC pic.twitter.com/MAmMgtsBXL

Meanwhile in Argentina… River Plate fans are PUMPED after their Copa Libertadores victory today ⚪️🔴⚪️

(🎥 via: @CARPoficial) pic.twitter.com/DrPgORp4SZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) December 10, 2018