Ρίβερ Πλέιτ – Μπόκα Τζούνιορς: “Αιώνια” κούπα για τους “εκατομμυριούχους”! Με γκολάρες γράφτηκε ιστορία στη Μαδρίτη

Σε ένα τρομερό σε εξέλιξη παιχνίδι στη Μαδρίτη, η Ρίβερ Πλέιτ επικράτησε με 3-1 στο δεύτερο τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες και κατέκτησε τον τέταρτο τίτλο της στη διοργάνωση κόντρα στην “αιώνια” αντίπαλο Μπόκα Τζούνιορς.

Στην παράταση κρίθηκε το ματς, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας, με την ομάδα του Γκαγιάρδο να βρίσκει δύο γκολ στον έξτρα χρόνο, κόντρα στους δέκα παίκτες των τυπικά φιλοξενούμενων, μετά την αποβολή του Μπάριος στο 93′.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν συγκρατημένες το ματς και με τα πολλά φάουλ να επικρατούν στα πρώτα λεπτά, η ποιότητα του ποδοσφαίρου ήταν κακή, με ελάχιστες καλές στιγμές μπροστά στις δύο εστίες.

Τόσο η Ρίβερ Πλέιτ, όσο και η Μπόκα Τζούνιορς δεν κατάφερναν να βρουν ρυθμό και είναι χαρακτηριστικό ότι αμφότερες δημιούργησαν και έχασαν μετρημένες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος. Πιο συγκεκριμένα, οι τυπικά φιλοξενούμενοι “απείλησαν” στο 11′ με γυριστό σουτ του Πέρεζ και οι “εκατομμυριούχοι” στο 19′ με σουτ του Φερνάντεζ μετά από “κομπίνα” σε κόρνερ.

Ακολούθησε μία ακόμη φάση για τη Μπόκα, με τον Πέρεζ ξανά, να αστοχεί σε διαγώνιο σουτ στο 29ο λεπτό του αγώνα. Κι ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία στο ημίχρονο, ο Νάντες “ξεχύθηκε” στην αντεπίθεση στο 44′ και έβγαλε απίθανη κάθετη στον Μπενεντέτο, ο οποίος με “μαγική” ντρίμπλα και τέλειο πλασέ άνοιξε το σκορ, βάζοντας “φωτιά” στο ματς της Μαδρίτης.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ρίβερ “πίεσε” για την ισοφάριση, με τον Νάτσο Φερνάντες να χάνει μια ευκαιρία στο 48′ και την ομάδα του να ζητάει πέναλτι σε μία προσπάθεια του Πράτο στο 57′, με τον διαιτητή να δίνει επιθετικό φάουλ στον Ανδράδα, σε μία πολύ δύσκολη φάση.

Τελικά, οι τυπικά γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης δέκα λεπτά αργότερα, με τους παίκτες του Γκαγιάρδο να “κρύβουν” την μπάλα στην επίθεση και τον Φερνάντες να βγάζει τον Πράτο απέναντι από την εστία, για το 1-1 στο ματς.

