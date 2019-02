Ρόμα – Πόρτο: Προβάδισμα με Ζανιόλο! «Ζωντανοί» οι Πορτογάλοι με Αντριάν – videos

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ζανιόλο, η Ρόμα πλησίασε σε ένα σκορ πρόκρισης επί της Πόρτο, όμως ο Αντριάν μείωσε στο τέλος σε 2-1 και άφησε «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τη ρεβάνς στην Πορτογαλία.

Οι Ρωμαίοι, με τον Κώστα Μανωλά στη βασική ενδεκάδα τους, είχαν δοκάρι με τον Τζέκο στο πρώτο ημίχρονο και άνοιξαν το σκορ στο 70′ με εκπληκτική επιθετική ανάπτυξη και τελείωμα του Ιταλού μεσοεπιθετικού με διαγώνιο σουτ.

Έξι λεπτά αργότερα μάλιστα, φάνηκε να «καθαρίζουν» το ματς, όταν μετά από δεύτερο δοκάρι του Τζέκο, ο Ζανιόλο και πάλι, πήρε το «ριμπάουντ» και έκανε το 2-0 για την ομάδα του σε κενή εστία.

