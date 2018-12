Ρούνεϊ: “Εύχομαι να μην πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ”

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, στο πλαίσιο της παρουσίας του στο BT Sport, ρωτήθηκε από τον παρουσιαστή για το ποιος θα κατακτήσει τη φετινή Premier League. O άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα η Λίβερπουλ.

“Νομίζω πως η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ, όσο σκληρό και αν είναι που το λέω, αποτελούν αυτή τη στιγμή τα σύνολα που θέλει να βλέπει ο κόσμος…” τόνισε αρχικά ο Άγγλος και πρόσθεσε:

“Συνεχίζω να πιστεύω ότι θα το πάρει η Σίτι. Τα τελευταία δέκα χρόνια δύο φορές μία ομάδα που ήταν πρώτη τα Χριστούγεννα δεν κατέκτησε τον τίτλο. Αυτή είναι η Λίβερπουλ και εύχομαι η ιστορία να επαναληφθεί…”

1️⃣ Liverpool

2️⃣ Manchester City

"It's a very good time to be in the States! It's painful! 😭

Wayne Rooney isn't enjoying this title race one bit 😂#PLTonight pic.twitter.com/7HsdCzZ5Oy

— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 23, 2018