Σάλκε: Υποχρεωτική παραίτηση για τον… ρατσιστή πρόεδρο!

Ο πρόεδρος της Σάλκε, Κλέμενς Τόνιες, παραιτήθηκε από τη θέση του για περίοδο τριών μηνών μετά από συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας, εξαιτίας των ρατσιστικών σχολίων του για τους Αφρικανούς.

Ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος Τόνιες μίλησε σε συνέδριο την περασμένη εβδομάδα για την προστασία του περιβάλλοντος, προτείνοντας την κατασκευή περισσότερων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το σχόλιο «Τότε οι Αφρικανοί θα σταματήσουν να κόβουν δένδρα και να παράγουν μωρά όταν νυχτώνει».

In a discussion about climate change, Schalke President Clemens Tönnies has suggested that building new power plants in Africa would be a better use of taxpayers’ money.

He has since apologized for his "false, inconsiderate, thoughtless" comments. pic.twitter.com/8GrfRezuKP

