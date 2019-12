Παρά το γεγονός ότι μόλις πρόσφατα ξεμπέρδεψε με ένα άλλο τροχαίο παράπτωμα, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ βρίσκεται ξανά υπό κίνδυνο για την οδήγησή του στο Λονδίνο.

Ο παλαίμαχος σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης πάρκαρε πάνω σε κίτρινη γραμμή στην περιοχή του Κέσινγκτον και ενώ έστελνε μηνύματα από το κινητό του, γεγονός που έχει προκαλέσει σάλο στη χώρα του.

Με το πανάκριβο αυτοκίνητό του, μια Mercedes-AMG G63, να κοστίζει περίπου 150 χιλιάδες ευρώ, αλλά και τον ίδιο να δείχνει να μη νοιάζεται για την παρανομία του, κατάφερε να προκαλέσει την κοινή γνώμη στην Αγγλία.

The comments in this piece though. I can't even. 🙈🤐https://t.co/KfWTKuTQkL

— Cycle Mummy (@CycleMummy) December 6, 2019