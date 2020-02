Ζήτησε να γίνει αλλαγή από τον προπονητή της Πόρτο, Σέρζιο Κονσεϊσάο και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο. Συμπαίκτες και αντίπαλοι προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν – σταματήσουν. Αποδοκίμασε με χειρονομίες τους συγκεκριμένους οπαδούς.

Νέο “χτύπημα” στο ποδόσφαιρο από επεισόδιο ρατσισμού. Ο ποδοσφαιριστής της Πόρτο, Μούσα Μαρεγκά εγκατέλειψε το γήπεδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα εις βάρος του ρατσιστικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής (16.02.2020) εκτός έδρας νίκης (2-1) επί της Βιτόρια Γκιμαράες στο πρωτάθλημα.

Ο 28χρονος επιθετικός από το Μαλί, σημείωσε το γκολ της νίκης της Πόρτο στο 60′ και το… πανηγύρισε, δείχνοντας το δέρμα του και απαντώντας σε ορισμένους οπαδούς της «οικοδέσποινας» που τον αποδοκίμαζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα για την αντίδρασή του, προσπάθησε να φύγει από το γήπεδο, κάνοντας κίνηση προς τα κάτω των αντίχειρών του προς το πλήθος, αλλά συγκρατήθηκε από τους συμπαίκτες του για μερικά λεπτά.

Πάντως, πριν αποχωρίσει από τον αγωνιστικό χώρο έκανε νέα χειρονομία -με το.. μεσαίο δάχτυλο- προς την εξέδρα.

