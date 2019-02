Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «La Stampa», ο Ντάγκλας Κόστα τράκαρε το πρωί της Δευτέρας σε αυτοκινητόδρομο ανάμεσα στη Livorno Ferraris και τη Santhia, στη Βόρεια Ιταλία.

Ο ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους δεν υπέστη το παραμικρό, ωστόσο, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο οδηγός του άλλου οχήματος, ένας 47χρονος άνδρας, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ο Ντάγκλας Κόστα βρισκόταν στο τιμόνι ενός τζιπ Cherokee ενώ ο 47χρονος οδηγούσε ένα Fiat Punto.

UPDATE: a picture of the Jeep that Douglas Costa was driving is released (via @Gazzetta_it ) https://t.co/K3MP8NEyj8 #Juventus pic.twitter.com/Ae6JtIoVlX

According to @CorriereTorino, Douglas Costa’s Jeep was involved in a collision with this FIAT, the driver of which has been taken to hospital. #Juventus man unhurt pic.twitter.com/pKgwaJei96

— Adam Digby (@Adz77) February 4, 2019