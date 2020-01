Το ιταλικό πρωτάθλημα απασχολεί συχνά με ρατσιστικές και φασιστικές ενέργειες από τους τιφόζι πολλών ομάδων, με τη Λάτσιο να είναι από τους πλέον… διάσημους πρωταγωνιστές.

Το γεγονός επιβεβαιώθηκε και το 2020, καθώς οι οπαδοί των Λατσιάλι “επιτέθηκαν” με ρατσιστικά συνθήματα κατά του Μάριο Μπαλοτέλι, όταν ο Ιταλός επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Μπρέσια στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη 18η αγωνιστική της Serie A.

Η Λάτσιο έκανε στο τέλος την ανατροπή και πήρε τη νίκη με γκολ του Ιμόμπιλε στο 90′, αλλά το διπλό “επισκιάστηκε” από τη συμπεριφορά των οπαδών της, με την ίδια την ομάδα να καταδικάζει το συμβάν και να υποστηρίζει ότι θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

«Όπως κάνουμε πάντα, καταδικάζουμε με τον πλέον αυστηρό τρόπο την απαράδεκτη συμπεριφορά μικρής μερίδας φιλάθλων μας στην αναμέτρηση με την Μπρέσια. Οι υπεύθυνοι θα βρεθούν και θα προσαχθούν, καθώς με την συμπεριφορά τους προκαλούν ζημιά στην εικόνα του συλλόγου αλλά και των υπολοίπων οπαδών».

Mario Balotelli has scored the first Serie A goal of the 2020s decade and he also scored the first Serie goal in the 2010s!!!😍 pic.twitter.com/Vlp0NC8lDZ

— Ashmin (@ashmin777) January 5, 2020