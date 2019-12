Serie A: Τεράστιες αντιδράσεις! Καμπάνια με… μαϊμούδες κατά του ρατσισμού – pic

Απορία αλλά και οργή επικρατεί στην Ιταλία με αφορμή ένα έργο τέχνης που αναρτήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Serie A, στα πλαίσια καμπάνιας κατά του ρατσισμού. Ο πίνακας που φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη Σιμόνε Φουγκαζότο απεικονίζει τρεις πιθήκους -πλαισιωμένους με διαφορετικά χρώματα στο κεφάλι- και γεννά πολλά ερωτήματα.

Η διοργανώτριας αρχής του ιταλικού πρωταθλήματος υποστηρίζει πως το εν λόγω έργο έχει στόχο να διαδώσει τις αρχές της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας ενώ τονίζει πως θα παραμείνει στα κεντρικά της γραφεία στο Μιλάνο.

Μεγάλο μέρος όμως των Ιταλών όμως απορεί με αυτή την κίνηση, από τη στιγμή που οι κραυγές πιθήκου που ακούγονται κατά καιρούς από τις εξέδρες εναντίον μαύρων ποδοσφαιριστών είναι μια από τις πιο… κλασικές μορφές ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Ο καλλιτέχνης έσπευσε να υπερασπιστεί την δουλειά του, αναφέροντας: “Οι πίθηκοι στους πίνακές μου λειτουργούν ως μεταφορά για το ανθρώπινο είδος. Η ιδέα είναι ότι στρέφουμε την αντίληψη των ρατσιστών εναντίον τους, αφού όλοι μας πίθηκοι ήμασταν στην αρχή. Συνεπώς ζωγράφισα έναν Δυτικό πίθηκο, έναν Ασιάτη πίθηκο και έναν μαύρο πίθηκο”.

Την ίδια στιγμή όμως, τα social media έχουν πάρει… φωτιά με σχόλια κατά του πίνακα, ενώ υπάρχουν και αντιδράσεις από αντιρατσιστικές οργανώσεις, που δηλώνουν αντίθετες με το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Αντιδράσεις εμφανίστηκαν και από ομάδες της Serie A, με τις Ρόμα και Μίλαν να… καταδικάζουν! “Μας έκανε τρομερή έκπληξη η εικόνα της καμπάνιας της Serie A κατά του ρατσισμού με τις μαϊμούδες και τα χρώματα… Αντιλαμβανόμαστε πως η Λίγκα θέλει να χτυπήσει τον ρατσισμό, όμως, δεν θεωρούμε ότι είναι ο σωστός τρόπος αυτός…” ανέφεραν οι “τζιαλορόσι” στον λογαριασμό τους στα social media.

#ASRoma was very surprised to see what appears to be an anti-racist campaign from Serie A featuring painted monkeys on social media today. We understand the league wants to tackle racism but we don’t believe this is the right way to do it. pic.twitter.com/jVLImrgS0y

"Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism."

AC Milan and Roma have condemned the use of monkeys in artwork for a Serie A anti-racism campaign.

More: https://t.co/gdITdgPFAb pic.twitter.com/jSBSPQH19q

— BBC Sport (@BBCSport) December 17, 2019