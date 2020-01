Σετιέν: “Χθες περπατούσα δίπλα σε αγελάδες και τώρα είμαι στην Μπαρτσελόνα”

Απ’ τη μεριά του, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζόζεπ Μαρί Μπαρτομέου, ανέφερε ότι ο Κίκε Σετιέν είναι μεγάλος θαυμαστής του… ποδοσφαίρου του Γιόχαν Κρόιφ, ενώ τόνισε ότι είχε εκφραστεί στον Βαλβέρδε η ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας, ενώ άφησε αιχμές για όσα αναφέρει ο Τύπος σχετικά με την απομάκρυνση του πρώην τεχνικού του Ολυμπιακού.

Για τη νέα πρόκληση: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δόθηκε. Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν πίστευα ότι θα γινόταν αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω το κλαμπ. Είμαι ενθουσιασμένος για το πρότζεκτ και την πρόκληση. Ο ενθουσιασμός μου είναι κάτι που πρέπει να μεταφέρω στους παίκτες μου. Χθες περπατούσα στην γειτονιά μου περνώντας από χωράφια με αγελάδες και τώρα είμαι στη Βαρκελώνη και παρουσιάζομαι από τη Μπαρτσελόνα όντας ο προπονητής των καλύτερων παικτών στον κόσμο».

Για τον Ερνέστο Βαλβέρδε: «Ευχαριστώ τον Ερνέστο που μου άφησε μια ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος. Του είμαι ευγνώμων για τη δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα και για τις αξίες του».

Για τις προπονητικές του ιδέες: «Είμαι πολύ ανοιχτός και ξεκάθαρος σε ορισμένα πράγματα, τους ακούω όλους και είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος μακριά από τον τρόπο σκέψης μου πράγματα στα οποία πιστεύω πραγματικά. Υπερασπίζομαι τις αρχές μου. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό».

Για τους στόχους του: «Στόχος μου είναι να κατακτήσω τα πάντα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την ομάδα. Κάθε χρόνο, πρέπει να παίρνουμε όσα περισσότερα τρόπαια μπορούμε. Ο καλύτερος τρόπος για να πάρεις νίκες είναι να παίξεις καλό ποδόσφαιρο. Δεν συμβαίνει πάντα αλλά δεν είναι δουλειά μιας ημέρας, πρέπει να το προσπαθείς συνεχώς».

Για τον Λιονέλ Μέσι: «Έχω απολαύσει να παρακολουθώ τη Μπαρτσελόνα για αρκετά χρόνια. Παρακολουθώ την ομάδα στην τηλεόραση. Κάθε παιχνίδι είναι απολαυστικό. Είναι τρομερό να έχω την ευκαιρία να προπονώ τον κορυφαίο στον κόσμο μαζί με τους συμπαίκτες του».

