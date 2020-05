Ο Τζιμπρίλ Σισέ δηλώνει για μια ακόμα φορά αποφασισμένος να επιστρέψει στην ενεργό δράση. Ο Γάλλος ψάχνει απεγνωσμένα για ομάδα, προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο του στόχο.

Χρειάζεται 4 ακόμα γκολ για να πιάσει… κατοστάρα στο γαλλικό πρωτάθλημα. Ο Τζιμπρίλ Σισέ κάνει έκκληση προς τις ομάδες της χώρας του και δηλώνει έτοιμος να παίξει τσάμπα, προκειμένου να πάρει αυτό το τελευταίο ποδοσφαιρικό παράσημο!

«Είμαι σκόρερ, έχω 96 γκολ στο γαλλικό πρωτάθλημα και χρειάζομαι άλλα 4 γκολ και θέλω να το κάνω πριν πεθάνω! Είναι κάτι που σκέφτομαι συνέχεια, ο κόσμος μου λέει να το αφήσω, αλλά εμένα κάτι μου λείπει!

Είναι ωραίο να παίρνεις νίκες, να κερδίζει η ομάδα, αλλά εμάς μας αρέσει να πετυχαίνουμε γκολ και με ενοχλεί πολύ αυτή τη στιγμή. Είναι η κατάλληλη στιγμή να το δοκιμάσω να το πετύχω…

Δεν είναι θέμα χρημάτων ούτε έχω ανάγκη από χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι κάτι πολύ προσωπικό, κάτι που θέλω να κάνω για να είμαι 100% ικανοποιημένος με την ποδοσφαιρική μου καριέρα».

🗣”I’m on 96 goals I need 4 more it’s annoying” 🤣@DjibrilCisse on coming out of retirement at the age of 38 to get 100 Ligue Un goals and will do if for FREE! 😭 pic.twitter.com/KYtPpRa2Ku