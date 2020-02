Μετά την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι, πολλοί περιμένουν αντίστοιχο έλεγχο και στην Παρί Σεν Ζερμέν για το Financial Fair Play, αλλά η “βόμβα” για τους Γάλλους… έσκασε ήδη από αλλού.

Κι αυτό γιατί ο μεγαλομέτοχος της ομάδας, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, κατηγορείται επίσημα για διαφθορά από τον την εισαγγελία της Ελβετίας, για τις… συνδιαλλαγές του με τη FIFA.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος έχει βρεθεί στο “στόχαστρο” για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Μουντιάλ του 2022 και 2026, ως ιδιοκτήτης του δικτύου BeIN Sports, καθώς φέρεται να έχει προβεί σε ποινικά αδικήματα κατά τις επαφές του με τον πρώην γενικό γραμματέα της FIFA, Ζερόμ Βάλκε.

Breaking from Switzerland’s attorney general:



Nasser Al-Khelaifi (chairman of BeIN and Paris Saint-Germain president) indicted over the award of FIFA World Cup rights



Ex-FIFA Secretary General Jerôme Valcke also indicted