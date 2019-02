Την ώρα που η καριέρα του συνεχίζει να βρίσκεται στο απόγειό της, ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται ότι βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, όσον αφορά την προσωπική του ζωή, μετά τα τελευταία νέα για τη μητέρα του.

Ο Πορτογάλος επιθετικός, που είναι απίστευτα δεμένος μαζί της, καθώς τον μεγάλωσε ουσιαστικά μόνη της, είναι πια αναγκασμένος να τη βλέπει να «παλεύει» για δεύτερη φορά, με τον καρκίνο.

Το 2009 Ντολόρες Αβέιρο είχε καταφέρει να νικήσει στη «μάχη» με τον καρκίνο του μαστού, όμως όπως έκανε η ίδια γνωστό, δέκα χρόνια μετά, είναι και πάλι αντιμέτωπη με την ανίατη ασθένεια.

Cristiano Ronaldo's mother says she is 'fighting for her life' https://t.co/deJrgAOZMl pic.twitter.com/0Mn4vVPcTU

