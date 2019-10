Σοκ με Καρέλη! Νέος σοβαρός τραυματισμός

Απίστευτη γκαντεμιά για τον Νίκο Καρέλη, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τους σοβαρούς τραυματισμούς στο… απόγειο της καριέρας του σε συλλογικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, υπέστη ρήξη χιαστών μετά το τρομερό του ξεκίνημα στο Βέλγιο πριν τρία χρόνια και έπαθε το ίδιο στο άλλο πόδι στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Αγγλία, με τη φανέλα της Μπρέντφορντ, ενώ είχε ταλαιπωρηθεί και από πνευμονική εμβολή το 2018.

Ο Έλληνας επιθετικός αποχώρησε σφαδάζοντας στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και οι πρώτες πληροφορίες από το “Νησί” κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία του από την αγωνιστική δράση.

Looks like Karelis has done his ACL, which is a real blow. ☹️

🗣 "The feeling now is incredible"

Thomas on:

🔘 Character within the group

🔘 Building on the win

🔘The latest on Nikos Karelis

October 19, 2019