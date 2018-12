Σοκάρει ο Κομάν της Μπάγερν! Σκέφτεται να αποσυρθεί μόλις 22 ετών

Ένας από τους ποδοσφαιριστές που “έβγαλε” και καθιέρωσε στη Μπάγερν Μονάχου, ο Πέπ Γκουαρδιόλα, ήταν και ο Κίνγκσλι Κομάν, ο οποίος έφθασε ακόμη και στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής Γαλλίας, πριν καν συμπληρώσει τα 20 του χρόνια.

Η συνέχεια όμως του επιφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις, αφού οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του έχουν επιτρέψει να αγωνιστεί σταθερά την τελευταία διετία και ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος, κάνοντας λόγω ακόμη και για ενδεχόμενη “απόσυρση” από την ενεργό δράση.

“Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Όταν τραυματίστηκα ήταν το τέλος του κόσμου για μένα. Εύχομαι να μην χρειαστεί να τα ξαναζήσω όλα αυτά, αρκετά πλέον. Δεν θα δεχθώ τρίτο χειρουργείο, ίσως να σημαίνει ότι το πόδι μου δεν κάνει γι’ αυτό το επίπεδο. Ίσως θα πρέπει να κάνω άλλη ζωή, μια ανώνυμη».

Kinglsey Coman has revealed that he will consider early retirement if he sustains another foot injury 🗣

"Enough is enough. I will not accept a 3rd operation – it will mean maybe my foot is not made for this level. I will then lead another life."

He's only 22 😔 pic.twitter.com/rQFnyZozar

