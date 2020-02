Ο προπονητής της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στην τιμωρία (διετούς αποκλεισμού από το Champions League) που επιβλήθηκε από την UEFA στην Μάντσεστερ Σίτι.

«Ήταν ένα σοκ για εμένα όταν το άκουσα. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να συμβεί από δω και πέρα αλλά το μόνο που μπορώ να πω είναι πως η Μάντσεστερ Σίτι παίζει εξαιρετικά υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρντιόλα», ανέφερε αρχικά ο Γιούργκεν Κλοπ, αμέσως μετά τη νίκη της Λίβερπουλ στην έδρα της Νόριτς.

«Θαύμαζα και θαυμάζω τα όσα έχει πετύχει και γενικότερα ό,τι κάνει στις ομάδες του. Ένα πράγμα μπορώ να φανταστώ… είναι πολύ δύσκολο. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι είναι όλα καλά αλλά η UEFA βλέπει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δεν έχω καμία ιδέα για το τι μπορεί να συμβεί. Για να είμαι ειλικρινής αισθάνομαι τι μπορεί να σκέφτονται ο Γκουαρντιόλα και οι παίκτες του, διότι αυτοί δεν έχουν κάνει κάτι λάθος. Απλώς παίζουν ποδόσφαιρο και μάλιστα πολύ όμορφο. Ο Πεπ έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο στη χώρα και το πρωτάθλημα να εξελιχθεί. Αλλά και πάλι πρέπει να σεβόμαστε κάποιους κανόνες», ανέφερε ο Κλοπ.

