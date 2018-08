Με πάνω από 20.000 διαρκείας, η Τούμπα αναμένεται γεμάτη σε όλα τα φετινά παιχνίδια του ΠΑΟΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη, γεγονός που μετατρέπει σε απόλυτα αναμενόμενο το sold out που έγινε μέσα σε λίγα λεπτά, στα εισιτήρια του αγώνα με τη Μπενφίκα.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει «ραντεβού με την ιστορία της», την Τετάρτη το βράδυ (29/08, 22:00), αφού θα διεκδικήσει κόντρα στους Πορτογάλους την πρώτη είσοδό της στους ομίλους του Champions League και οι προσμονή των φιλάθλων είναι τεράστια.

Κάπως έτσι, μόνο έκπληξη δεν αποτελεί, η «εξαφάνιση» των ελάχιστων διαθέσιμων εισιτηρίων, που τέθηκαν στη διάθεση του κοινού μέσω internet, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να ανακοινώνει το sold out στην Τούμπα.

🏟️Sold out! Two hours were enough for all the remaining tickets to be sold online. Toumba is going to be full on Wednesday #TheTimeIsNow #PAOK #UCL #ToumbaStadium #PAOKfans pic.twitter.com/w53NXoFAKU

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 27, 2018