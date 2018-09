Σοβαρά επεισόδια στο Μονπελιέ – Νιμ! Κατέρρευσε κιγκλίδωμα – video

Επεισοδιακό ήταν το παιχνίδι ανάμεσα στη Μονπελιέ και τη Νιμ, για την όγδοη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν άνετα με 3-0, ωστόσο η κατάσταση ήταν έκρυθμη στις κερκίδες, αναγκάζοντας τον διαιτητή να διακόψει δύο φορές την αναμέτρηση.

Αρχικά, κατέρρευσε κιγκλίδωμα σε θύρα που βρισκόταν πίσω από τη μία εστία μετά από γκολ της Μονπελιέ, με οπαδούς να πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλο. Ο διαιτητής διέκοψε υποχρεωτικά το παιχνίδι, το οποίοι ξεκίνησε μετά από λίγα λεπτά.

A bit of a scare this afternoon during Montpellier vs Nîmes, as a gate broke & fans fell on top of each other. Game was paused but is now back underway, nobody seriously hurt. pic.twitter.com/bJa66BnWgf

