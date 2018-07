Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά σε μία μετεγγραφική «βόμβα» με την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την Παρί Σεν Ζερμέν, για το ποσό ρεκόρ των 272 εκατ. ευρώ, όπως διαδίδουν τα ΜΜΕ σε Γαλλία και Ισπανία.

Την ώρα που ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται ένα βήμα από τη μετακόμισή του στο Τορίνο για τη Γιουβέντους, οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να προλάβουν το σοκ της αποχώρησης, με την απόκτηση του 20χρονου Γάλλου που πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ της Ρωσίας.

Το αποκλειστικό δημοσίευμα από τη Γαλλία μάλιστα, φέρνει στο «φως» και λεπτομέρειες του σούπερ deal, ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τη Ρεάλ να έχει συμφωνήσει με την Παρί Σεν Ζερμέν στο ποσό των 272 εκατ. ευρώ, το οποίο και θα καταβάλλει στο γαλλικό σύλλογο σε τέσσερις δόσεις.

Kylian Mbappé is heading to Real Madrid

Reports in France say that the record deal with PSG has been agreedhttps://t.co/CdNIWkZOfs

— AS English (@English_AS) July 4, 2018