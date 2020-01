Στην “αντεπίθεση” ο Άρης! “Ψεύτικο το video του Μενέντες, δείτε τις αληθινές μας εγκαταστάσεις” video

Η ΠΑΕ Άρης δημοσίευσε video στο Twitter, από τις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας στο Ν.Ρύσιο, επισημαίνοντας ότι αυτή είναι η κατάσταση στην οποί βρίσκεται το προπονητικό κέντρο κατηγορώντας τον Άλεξ Μενέντες ότι είχε δώσει ψεύτικο video στη δημοσιότητα, όπου διαμαρτυρόταν για τις συνθήκες που επικρατούν στην ομάδα. Οι “κίτρινοι” μάλιστα κοινοποίησαν το video στην FIFPRO (Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών), όπως είχε ξάνει εξάλλου και ο Μενέντεζ με δικό του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης οι άνθρωποι του Άρη έγραψαν: “Για να ξέρουν όλοι την αλήθεια. Αυτές είναι οι πραγματικές μας προπονητικές εγκαταστάσεις στο Νέο Ρύσιο. Το βίντεο του Άλεξ Μενέντες είναι απόλυτα ψεύτικο. Πάντα σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές μας”.

Δείτε το video που δημοσίευσε η ΠΑΕ Άρης

📽👉@FIFPro Just to let everybody know the truth. This is our real training facilities at Neo Risio. Alex Menendez video is totally fake… We always respect our team players 🙏 #ARISFC pic.twitter.com/CPxedQyLyA

— ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) January 15, 2020