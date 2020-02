Ατομικά προπονείται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας, Οντιόν Ινγκάλο, υπό το φόβο του κοροναϊού.

Ο Όντιον Ιγκάλο είναι σίγουρο πως δεν είχε ονειρευτεί έτσι τις πρώτες του ημέρες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός πήρε μετεγγραφή στην ομάδα του Σόλσκιερ, την τελευταία ημέρα της χειμερινής μετεγγραφικής περιόδου (αγωνιζόταν σε ομάδα στη Σανγκάη και τον απέκτησε με τη μορφή δανεισμού).

Ο Ιγκάλο δεν ταξίδεψε με την ομάδα στην Μαρμπέγια της Ισπανίας (κάνει εκεί μια μίνι προετοιμασία) λόγω του κοροναϊού (COVID-19) και, σύμφωνα με την εφημερίδα Mirror, απαγορεύεται να προπονείται στο κέντρο εκπαίδευσης των «κόκκινων διαβόλων».

Εξ΄ αιτίας του γεγονότος ότι ταξίδεψε από τη χώρα όπου άρχισε η επιδημία, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέλεξαν να κρατήσουν τον Ιγκάλο -για προληπτικούς λόγους- μακριά για 14 ημέρες, την περίοδο επώασης του κοροναϊού, προκειμένου να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε κίνδυνος.

📸 Building more momentum at the Marbella Football Centre 📍#MUFC pic.twitter.com/2uten7wBCf