Στην Ίντερ ο Κόντε! Ανακοινώνεται η συμφωνία

Μετά από μία σεζόν που ολοκληρώθηκε με την ομάδα να κερδίζει ξανά την έξοδο στο Champions League, η Ίντερ έχει αποφασίσει να αλλάξει πορεία, προχωρώντας και σε αλλαγή προπονητή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Λουτσιάνο Σπαλέτι έχει ήδη αποχαιρετήσει την ομάδα και ο Αντόνιο Κόντε βρίσκεται μία «ανάσα» από τις υπογραφές. Ο Ιταλός πρώην πρωταθλητής με τη Γιουβέντους και την Τσέλσι έχει συμφωνήσει με τους «νερατζούρι» και τα ΜΜΕ της χώρας αναμένουν άμεσα και την ανακοίνωση της επιστροφής του στην Ιταλία.

Exclusive: Conte to be announced as Inter manager on Wednesday https://t.co/Af4VA8ZawX pic.twitter.com/3ns2jD9HLT

— CalcioMercato (En) (@CmdotCom_En) May 27, 2019