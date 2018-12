Συγκίνησε η Λίβερπουλ! Το απίθανο δώρο στον τυφλό οπαδό – video

Την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον Μο Σαλάχ, τον Γιούργκεν Κλοπ και άλλους παίκτες της Λίβερπουλ, είχε ο Μάικ Κίρνεϊ, ο τυφλός οπαδός, που συγκίνησε όλο τον κόσμο, όταν βρέθηκε στο γήπεδο για το ματς με τη Νάπολι και πανηγύρισε με την ψυχή του, την πρόκριση των reds.

Ο Άγγλος φίλαθλος ήταν καλεσμένος του Αιγύπτιου σούπερ σταρ, στην προπόνηση των “κόκκινων” και έζησε μία μοναδική εμπειρία, την οποία και κατέγραψε η κάμερα του επίσημου καναλιού της Λίβερπουλ στα social media.

"To Michael, your support is an inspiration. Mo Salah" ❤️@MoSalah invited @MikeKearney1 for a special visit to Melwood after a video of him celebrating our decisive #UCL winner against @sscnapoli went viral… pic.twitter.com/zHo67eBdfK

— Liverpool FC (@LFC) December 20, 2018