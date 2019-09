Συλλήψεις για την επίθεση με μαχαίρι σε Οζίλ και Κολάσινατς! video

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων, με την κατηγορία της επίθεσης με μαχαίρι, τον περασμένο Ιούλιο, στους παίκτες της Αρσεναλ, Μεσούτ Οζίλ και Σιντ Κολάσινατς.

Να θυμίσουμε ότι Οζίλ και Κολάσινατς επέβαιναν στο όχημα του Γερμανού και βρίσκονταν σε δρόμο του βόρειου Λονδίνου, όταν τους επιτέθηκαν με μαχαίρια δύο μοτοσικλετιστές.

Σοκ! Επιτέθηκαν με μαχαίρι στον Μεζούτ Οζίλ! Τον έσωσε ο Κολάσινατς! video

Ο Βόσνιος παίκτης πετάχτηκε έξω από το όχημα, κυνήγησε τους δράστες και τους απομάκρυνε. Ο Οζίλ τρομαγμένος μπήκε στο τουρκικό εστιατόριο του Λονδίνου, Λίκια, και ζήτησε βοήθεια. Οι υπάλληλοι και οι σεφ του εστιατορίου έσπευσαν σε βοήθεια, βγαίνοντας στο δρόμο και κυνηγώντας κι εκείνοι τους δράστες.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw

— James (@smhjaames) July 25, 2019