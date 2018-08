«Συμφώνησε να επιστρέψει στον Ολυμπιακό ο Γιάγια Τουρέ»

Μπορεί από τον Ολυμπιακό να μην υπάρχει ακόμα κάποια επιβεβαίωση, αλλά η πληροφόρηση που έρχεται από την Αγγλία αναφέρει πως ο Γιάγια Τουρέ έδωσε τα χέρια με τους “ερυθρόλευκους”.

Ολυμπιακός: Φήμες για μετεγγραφικό «μπαμ» με Γιάγια Τουρέ

Ο 35χρονος μέσος από την Ακτή Ελεφαντοστού έμεινε ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι και όλα δείχνουν πως επιστρέφει στους “ερυθρόλευκους” μετά από τη από τη σύντομη παρουσία του, το 2006.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» και των «Times», ο Τουρέ ήρθε σε συμφωνία με τους διοικούντες των Πειραιωτών, έχοντας μάλιστα περάσει ήδη από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Yaya Toure agrees Olympiakos return despite agent fuelling speculation over move to London club |@AdrianJKajumba https://t.co/Sj1NfiDVeH pic.twitter.com/iTWCbGMaN2

— Mirror Football (@MirrorFootball) August 29, 2018