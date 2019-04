Συνελήφθη ο Ντρινκγουότερ της Τσέλσι! Ενεπλάκη σε τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρωταγωνιστής σε τροχαίο ατύχημα ήταν ο Ντάνι Ντρινκγουότερ της Τσέλσι, με τα αγγλικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για σύλληψή του από την αστυνομία, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο Άγγλος πρωταθλητής της Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ, έφευγε από πάρτι στο Μάντσεστερ όταν προκάλεσε το ατύχημα. με αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε και μία κοπέλα με την οποία διασκέδαζαν μαζί.

Danny Drinkwater 'held by police over suspected drink driving' after out-of-favour midfielder crashed car minutes after leaving party https://t.co/SzN25GgFBJ pic.twitter.com/3mxbMnmKTF

— MailOnline Sport (@MailSport) April 8, 2019