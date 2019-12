Η Ατλέτικο ηττήθηκε μέσα στη Μαδρίτη από την Μπαρτσελόνα (0-1) με υπέροχο τέρμα του Λιονέλ Μέσι στο 86′. Ο Αργεντινός άσος των “μπλαουγκράνα” πέτυχε για πρώτη φορά γκολ στο “Wanda Metropolitano” κι έτσι έχει… ματώσει όλα τα γήπεδα των ομάδων της La Liga.

Οι φίλοι της Ατλέτικο δεν είδαν με… ψυχραιμία το τέρμα του Μέσι στο φινάλε του ματς. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς πέταξαν προς το μέρος του μια ομπρέλα, αμέσως μετά το νικητήριο γκολ.

Η ομπρέλα έγινε αντιληπτή από τον διαιτητή του αγώνα, Ματέου Λαόζ, ο οποίος τη σημείωσε μαζί με διάφορα άλλα αντικείμενα που έφυγαν από την εξέδρα.

Atletico fans really threw an umbrella at Messi last night 😳☂️ pic.twitter.com/CuhrqVT6zY

🌂 A black umbrella was thrown onto the pitch after Messi scored his game winning goal. Referee Mateu Lahoz wrote in his report: "Various objects were thrown, without hitting any player, highlighting a black umbrella." #AtletiBarça (via @FrancescLatorre) pic.twitter.com/OAppNIwrmF

— FC Barcelona Fl 🎗️ (@FCBarcelonaFl) December 2, 2019