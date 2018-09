«Ταπείνωση» για Μουρίνιο! Μηδέν ψήφους στα βραβεία της FIFA

Την «κατιούσα» φαίνεται να έχει πάρει τον τελευταίο καιρό ο Ζοζέ Μουρίνιο, αφού το τραγικό ξεκίνημα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη φετινή Πρέμιερ Λιγκ, έχει πλέον επιπτώσεις και στο ίματζ του Πορτογάλου τεχνικού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την υπερβατική περσινή σεζόν, με τους «κόκκινους διαβόλους», δεν έλαβε ούτε μία ψήφο για καλύτερος προπονητής της χρονιάς, στα βραβεία της FIFA, όπου ψηφίστηκαν μέχρι και ο Σάουθγκεϊτ με τον Τσερτσέσοφ.

Με τη φετινή εικόνα της Γιουνάιτεντ μάλιστα, το «εγώ» του Μουρίνιο, αναμένεται να δεχθεί ακόμη περισσότερα «χτυπήματα» μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

No votes for Jose Mourinho as coach of year.

Bit surprised by that. I think he usually gets at least a mention but then I guess he no longer has many former players in position as international captains.

All the votes here: https://t.co/LvVSyPfiAc

— Greg Johnson (@gregianjohnson) September 24, 2018