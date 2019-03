«Τελειώνει» τον Όλσεν η Ρόμα! Θύμισε εποχές… ΠΑΟΚ ο Σουηδός – videos

Σε μία από τις πιο αποτυχημένες μετεγγραφές της καριέρας του, ο Μόντσι επέλεξε τον Ρόμπιν Όλσεν για αντικαταστάτη του Άλισον, που μετακόμισε στη Λίβερπουλ και το… λάθος τους αναμένεται να διορθωθεί άμεσα.

Ο Σουηδός τερματοφύλακας θύμισε τις εποχές που αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ κατά την παραμονή του στη Ρώμη και συνδύασε τις εμφανίσεις του με διαρκείς γκέλες κάτω από τα δοκάρια.

Ως εκ τούτου, η Ρόμα έχει ήδη ξεκινήσει να αναζητά τον αντικαταστάτη του για τη νέα σεζόν, με τον ίδιο να ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού σύμφωνα και με τα ιταλικά ΜΜΕ, θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τον ιταλικό σύλλογο.

Robin Olsen has conceded 1.76 goals per away game in all competitions this season.

He faces an average of 5.34 shots per game

Are we nervous about this evening @Solano_56 pic.twitter.com/SPrizf3eMy

— Neil Macdonald (@NeilMac555) March 6, 2019