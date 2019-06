Τελικός Champions League: Αγγλική «μονομαχία» στη Μαδρίτη! – video

Λίβερπουλ και Τότεναμ διεκδικούν τον τίτλο του Champions League στον τελικό της Μαδρίτης σε ένα αγγλικό ντέρμπι χωρίς ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν από τα ημιτελικά της διοργάνωσης με τρομερές ανατροπές κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Άγιαξ αντίστοιχα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για ένα συγκλονιστικό ματς και στον μεγάλο τελικό.

Το παιχνίδι ξεκινάει στις 22:00 έχοντας τηλεοπτική κάλυψη τόσο από την Cosmote όσο και από την ΕΡΤ, αλλά και διαδικτυακά. Το web tv της δημόσιας τηλεόρασης θα δείξει ζωντανά το παιχνίδι, αλλά το ίδιο θα συμβεί και στο κανάλι του yutube του συνδρομητικού, σε μία πρωτοποριακή κίνηση για τόσο μεγάλο ματς. Φυσικά, το παιχνίδι θα παρακολουθήσετε LIVE και από το newsit.gr, με όλα τα παρελκόμενα εντός και εκτός γηπέδου.

