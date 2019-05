Τελικός Κυπέλλου Ιταλίας: Σοβαρά επεισόδια από τους οπαδούς της Λάτσιο! Pic, video

Το δικό τους… pregame θέλησαν να κάνουν οι οπαδοί της Λάτσιο, λίγη ώρα πριν η ομάδα τους αντιμετωπίσει την Αταλάντα, στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας.

Λίγο πριν την είσοδό τους στο γήπεδο, οι “σκληροπυρηνικοί” οπαδοί των Ρωμαίων συγκρούστηκαν με δυνάμεις της αστυνομίας. Το.. μενού είχε βόμβες μολότοφ και πέτρες.

Τα επεισόδια κράτησαν αρκετή ώρα και η κατάσταση ηρέμησε ύστερα από εκτεταμένη χρήση χημικών.

#CoppaItalia 15.05.2019

Clashes on the streets before Lazio – Atalanta. pic.twitter.com/3Av9lHouCS

— HooligansTV (@HooligansTV1) May 15, 2019