Τόπο στα νιάτα αποφάσισε να δώσει η Εθνική Γερμανίας, με τον Γιοακίμ Λεβ να βάζει τέλος στη διεθνή καριέρα τριών θρύλων της «νασιοναλμανσάφτ», οι οποίοι και κατέκτησαν το Μουντιάλ του 2016 ως βασικοί στη Βραζιλία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Γερμανών θεωρεί ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου, για τον Τόμας Μίλερ, τον Ματ Χούμελς και τον Ζερόμ Μπόατεγκ και έτσι κανείς από τους τρεις δεν θα αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της εθνικής τους ομάδας.

Ο πρόεδρος της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ράινχαρντ Γκρίντελ, ευχαρίστησε μάλιστα τους παίκτες της Μπάγερν Μονάχου, για την προσφορά τους στην ομάδα, αλλά πρόσθεσε ότι ήταν κατάλληλη ώρα για να υπάρξει η μετάβαση, με νέους παίκτες στα προκριματικά του Euro 2020.

ℹ Joachim #Löw plant in Zukunft ohne @esmuellert_, @matshummels und @JB17Official. Das teilte der Bundestrainer den Spielern am heutigen Dienstag in München mit.

