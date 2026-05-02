Φωτιά στην Πάτρα πίσω από τις εγκαταστάσεις της Pirelli: Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (02.05.2026) στην Πάτρα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Πάτρα, μετά την εκδήλωση φωτιά  σε περιοχή πίσω από τις εγκαταστάσεις της Pirelli.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η εστία βρίσκεται εντός ή εκτός του βιομηχανικού χώρου.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ εστάλη και μήνυμα από το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Στο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας, που στάλθηκε στις 19:52, γίνεται αναφορά σε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή της Λεύκας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, με τις αρχές να προειδοποιούν ευθέως για επικίνδυνους καπνούς.

Οι οδηγίες που δόθηκαν είναι: να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

«Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο βιομηχανικής εγκατάστασης στην περιοχή Λεύκα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα», ανέφερε το μήνυμα

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια κάτω από τα οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, ωστόσο λίγο μετά τις 21:00 η Πυροσβέστικη κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.

